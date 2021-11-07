Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

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