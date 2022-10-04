Bu yıl İstanbul 'da yapılan Dünya Şampiyonası 'nda takım halinde şampiyon olarak organizasyona damga vuran milliler, Karadağ'da da Avrupa'nın zirvesine çıkmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak milli boksörler belli oldu - Son Dakika

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