Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, 10. haftada Giresun Sanayispor'u 4-0 mağlup etti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 4-0 yendi.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 3. dakikada Kafayat Atoke Bashiru, 18. dakikada Laurie Ann Moise ve 45. dakikada Mine Okaytu'nun golleriyle 3-0 önde bitirdi.

Maçın 90. dakikasında Hembafan Rosalina Ayatsea ile bir gol daha bulan Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol, sahadan 4-0 galip ayrıldı.