Karadeniz Derbisinde Kritik Mücadele: Samsunspor - Trabzonspor

Spor

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses oldu.

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 59'uncu kez karşı karşıya geldi. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan 58 maçın 37'sini Trabzonspor, 11 maçı da Samsunspor kazandı. 10 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 110 golüne, Samsunspor 44 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1, Samsun'daki maçı ise Samsunspor 3-1 kazandı.

SAMSUNSPOR'DA 5, TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Karadeniz derbisinde Samsunspor'da sarı kart cezalısı Rick Van Drongelen ile noel tatili sonrası takıma geç katılan Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait yer almadı. Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Denis Draguş ve Edin Visca bugünkü mücadelede forma giyemedi.

19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE

Süper Lig maçına iki kulübün taraftarı da büyük ilgi gösterdi. 04 Ocak Cumartesi günü satışa çıkarılan 32 bin biletin çoğu maç günü tükendi. Biletlerde kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim uygulandı.

Mücadeleye Samsunspor " Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Soner Gönül, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Kingsley Schindler, Marius Mouandilmadji" 11'iyle başladı. Trabzonspor ise; " Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Arsenii Batahov, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Ozan Tufan, David Lundstram, Muhammed Cham, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Simon Banza" 11'iyle sahada yer aldı.