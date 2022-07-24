Karadeniz Yat Rallisi kapsamında 24 günde Trabzon'a geldiler - Son Dakika
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Karadeniz Yat Rallisi kapsamında 24 günde Trabzon'a geldiler

24.07.2022 17:53
Karadeniz Yat Rallisi kapsamında 24 günde Trabzon'a geldiler

KARADENİZ Yat Rallisi kapsamında, İstanbul'dan yelken açan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi denizciler, 24 gün süren yolcuğun ardından 22 yat ile Trabzon'a geldi.

KARADENİZ Yat Rallisi kapsamında, İstanbul'dan yelken açan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi denizciler, 24 gün süren yolcuğun ardından 22 yat ile Trabzon'a geldi. Mola veren denizciler, Gürcistan'ın Poti şehrine de giderek  dönecekleri İstanbul'da ralli etkinliklerini tamamlayacak.

2018 yılında yapılmaya başlanan ancak pandemi nedeniyle ara verilen Karadeniz Yat Rallisi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'yla birlikte yeniden başladı. Etkinlik kapsamında 'yelkenli yat ve yayla turizmini' geliştirmeyi amaçlayan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyesi aralarında 5'i yabancı 46 amatör denizci, 22 yat ile Gürcistan'ın Poti şehrine gitmek için İstanbul'dan yelken açtı. Denizciler, Karadeniz kıyısı boyunca koy ve bazı limanları da ziyaret etme imkanı da buldu. Denizciler, 24 gün süren yolcuğun ardından geldikleri Trabzon'un Faroz Limanı'na demir attı. Burada mola veren denizciler, Gürcistan'a giderek geri dönecekleri İstanbul'da ralli etkinliklerini tamamlayacak.

'3 HAFTADA TRABZON'A KADAR GELDİK'DADD Ralli Karadeniz 2022 planlayıcısı İsmail Zühtü Tümer, "1 Temmuz'da İstanbul'dan çıkış yaptık. Şile, Keşken, Ereğli, Amasra gibi birçok limana uğrayarak en son Beşikdüzü'ndeydik 3 haftada Trabzon'a kadar geldik. Buradan da Rize'yi ziyaret edeceğiz. Hopa Artvin ziyaretimiz olacak. Ondan sonrada Dışişleri Bakanlığımızla yaptığımız bir çalışmayla da Gürcistan'ın Poti Limanı'na gideceğiz. Dönüşümüz de büyük bir çoğunluğu uğramadığımız limanlara uğrayacağız. Biz bunları yaparken teknelerimizi bir araç ve ev olarak kullanıyoruz. Teknelerde her türlü imkan var. Bunların dışında durakladığımız limanlardan insanları çıkararak gelenek ve göreneklerimizi anlatıyoruz. Yakın çevrelere kara gezi programları düzenliyoruz. Eylül'ün başı gibi dönüşümüzü planladık" dedi.'BİRİMİZİ KOLLAYARAK SEYİR YAPIYORUZ'

Tek başına seyir yaptığını belirten denizci Ömre Artemiz Engin de, "Bizde bu sene Karadeniz Rallisine katıldık. Karadeniz bizim bilmediğimiz bölgeler olduğu için ön yargılıydık ama geldiğimizde korkulacak bir şey olmadığını gördük. 22 yat ile Karadeniz'de birçok limana uğradık. Bütün seyir 29 liman olacak. Birimizi kollayarak seyir yapıyoruz. Tecrübeyle ve eğitimle birlikte oluyor. Kolay değil tek başınıza seyir yapmak. Paylaşım olmadığı için bütün yük tek kişiye biniyor. Grup olduğumuz için sıkıntı olmuyor" diye konuştu.


YORUMLAR
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Yatçılar Trabzon'a demir attı Yatçılar Trabzon'a demir attı BM Genel Sekreteri Guterres: '(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir... BM Genel Sekreteri Guterres: '(İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması) Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir...
Kaynak: DHA

Karadeniz, Gürcistan, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karadeniz Yat Rallisi kapsamında 24 günde Trabzon'a geldiler - Son Dakika

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