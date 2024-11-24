Karagümrük 3-0 Kazandı, Hakem Tartışmalarıyla Gündemde - Son Dakika
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Spor

Karagümrük 3-0 Kazandı, Hakem Tartışmalarıyla Gündemde

Karagümrük, Erzurumspor'u 3-0 yenerken, her iki teknik adam hakem kararlarını eleştirdi.

24.11.2024 18:44
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- Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Oyunun kontrolü bizdeydi"

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa: "Hakem kararları oyunumuzun güzelliğini ve konsantrasyonumuzu etkiliyor"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki Erzurumspor FK-Fatih Karagümrük maçının ardından teknik sorumlular mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kendilerini desteklemeye gelen Karagümrük taraftarlarına teşekkür ederek, "Oyuna iyi başladık. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Nitekim buradan üç puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Buraya galibiyet için geldik. Maçın başında da söyledim. İyi bir şekilde oynadık ve iyi mücadele ettik. Gerçi zaman zaman orta sahada bazı topları kaybetmemize rağmen istediğimiz golleri bulduk" diye konuştu.

"Oyun dışı faktörler konuşmak zorunda kalıyoruz"

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise, Karagümrük takımını tebrik ederek, "Kazandılar, kazandıkları için kendilerini tebrik ediyoruz. Maçtan önce sahada dolaşırken Cihan Hoca ile karşılaştık. Hakan Hocamız, Cihan Hocaya şu sözleri söyledi: 'Ben senin 20 yaş büyüğünüm. Sizler genç, pırlanta gibi insanlarsınız, hata yapabilirsiniz. Bugün skor ne olursa olsun verdiğin kararlara itiraz etmeyeceğim.' Ancak maçta yaşanan bazı olaylar bu samimi tavrı gölgede bıraktı. Birinci golde bize göre bir faul var, fakat bu pozisyonu tekrar izlememiz gerekiyor. Hakemler de bunu değerlendirebilir. Ancak hakem faulü vermedi ve taç atışını kullandırdı, sonrasında gol yedik. Buna bağlamıyoruz ama kurala göre yerde yatan bir oyuncu varsa, oyun durdurulmalıydı. İkinci golde ise topun bizim lehimize çıkmasına rağmen hakem kararını değiştirdi ve taç atışını rakibe verdi. Devre arasında Hakan Hoca, hakeme çok saygılı bir şekilde bu pozisyonları sordu. Fakat hakem, 'Beni ilgilendirmez' diyerek yanıt verdi. Sonrasında ofsayt pozisyonunda hızlı başlamak isteyen kalecimiz Ataberk'in oyununu durdurdu. Bu da tamamen çelişkili bir karar oldu. Hakan Hoca bu durumu dile getirdiğinde kırmızı kart gördü. Hakemlere son derece saygılı davranmaya çalışıyoruz. Hakan Hoca, iki buçuk sezondur genelde oyunla ilgili değerlendirmeler yapar, hakem kararlarına odaklanmaz. Ancak bugün oyun dışı faktörler konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada hakemlerden de aynı saygıyı görmek istiyoruz. Karagümrük takımını tebrik ediyorum, bu söylediklerim onların galibiyetini gölgelemek için değil. Geçen hafta Manisa maçında da benzer hakem hataları yaşandı. Biz kurallara göre hareket etmek istiyoruz, ancak hakemlerin bu kuralları esnetmesi bizi zor durumda bırakıyor. Biz organize, sistemli ve formasyon anlamında takdir edilen bir takımız. Bu sezon altı iç saha maçında gol yemedik ve ligin en az gol yiyen takımıyız. Rakiplerimizle 11'e 11 mücadele etmek istiyoruz. Fakat hakem kararları oyunumuzun güzelliğini ve konsantrasyonumuzu etkiliyor. Son olarak taraftarlarımız hakkında da bir şey söylemek istiyorum. 2022-2023 sezonunun devre arasından beri bu takımda görev alıyorum ve taraftarlarımızın son derece saygılı olduğunu düşünüyorum. Ancak ilk defa bugün, hakemin agresif bir şekilde tepki gördüğüne şahit oldum" dedi.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Trendyol, 3-sayfa, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük 3-0 Kazandı, Hakem Tartışmalarıyla Gündemde - Son Dakika

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