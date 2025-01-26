Karagümrük, Çorum FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karagümrük, Çorum FK'yı 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Çorum FK'yi 23. dakikada Johnson'un golüyle yendi.

26.01.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Camacho'nun sağ taraftan pasında ceza sahasında Wesley'in geri çıkardığı topta Johnson'un ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Tunahan'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan, üzerine gelen topu elinden kaçırınca Ferhat'ın çizgi üzerinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

32. dakikada VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

52. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, Wesley'i Atakan'a yaptığı faul sonrası pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

57. dakikada Erkan Kaş'ın sol taraftan ortasında Verheydt'ın altıpas içinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

61. dakikada Verheydt'in ceza sahası çizgisi üzeri sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Furkan'ın da müdahalesiyle top uzak kele direğinin dibinden kornere çıktı.

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak üzere hareketlenen Daniel Johnson, yavaş hareketleri sebebiyle sarı kart gördü. Sonrasında hakem Erdem Mertoğlu, kendisini alkışlaması sebebiyle Johnson'u ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan attı ve Karagümrük 9 kişi kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Papis Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Joao Camacho (Berkay Dabanlı dk. 63), Göktan Gürpüz (Ahmet Sivri dk. 90+2), Nikola Dovedan (Muhammed Mert dk. 76), Wesley Moraes

Yedekler: Emre Bilgin, Arda İbrahim Akgün, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Baran Demiroğlu, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Loick Landre (Burak Süleyman dk. 63), Zargo Toure, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 75), Tunahan Ergül (Eren Karadağ dk. 63), Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 84), Erkan Kaş, Suat Kaya (Atila Turan dk. 84), Thomas Verheydt

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Mustafa Yalçınkaya, Ozan Sol, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Daniel Johnson (dk. 23)

Kırmızı kartlar: Wesley Moraes (dk. 52), Daniel Johnson (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Göktan Gürpüz, Atakan Çankaya, Furkan Bekleviç (Fatih Karagümrük), Suat Kaya (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Trendyol, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük, Çorum FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Karagümrük, Çorum FK'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.