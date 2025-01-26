Karagümrük, Çorum FK'yı 1-0 Geçti

Spor

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Camacho'nun sağ taraftan pasında ceza sahasında Wesley'in geri çıkardığı topta Johnson'un ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Tunahan'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan, üzerine gelen topu elinden kaçırınca Ferhat'ın çizgi üzerinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

32. dakikada VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

52. dakikada hakem Erdem Mertoğlu, Wesley'i Atakan'a yaptığı faul sonrası pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

57. dakikada Erkan Kaş'ın sol taraftan ortasında Verheydt'ın altıpas içinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

61. dakikada Verheydt'in ceza sahası çizgisi üzeri sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Furkan'ın da müdahalesiyle top uzak kele direğinin dibinden kornere çıktı.

70. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak üzere hareketlenen Daniel Johnson, yavaş hareketleri sebebiyle sarı kart gördü. Sonrasında hakem Erdem Mertoğlu, kendisini alkışlaması sebebiyle Johnson'u ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan attı ve Karagümrük 9 kişi kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Papis Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Joao Camacho (Berkay Dabanlı dk. 63), Göktan Gürpüz (Ahmet Sivri dk. 90+2), Nikola Dovedan (Muhammed Mert dk. 76), Wesley Moraes

Yedekler: Emre Bilgin, Arda İbrahim Akgün, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Baran Demiroğlu, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Loick Landre (Burak Süleyman dk. 63), Zargo Toure, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 75), Tunahan Ergül (Eren Karadağ dk. 63), Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 84), Erkan Kaş, Suat Kaya (Atila Turan dk. 84), Thomas Verheydt

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasan Ege Akdoğan, Mustafa Yalçınkaya, Ozan Sol, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Daniel Johnson (dk. 23)

Kırmızı kartlar: Wesley Moraes (dk. 52), Daniel Johnson (dk. 70) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Göktan Gürpüz, Atakan Çankaya, Furkan Bekleviç (Fatih Karagümrük), Suat Kaya (Çorum FK) - İSTANBUL