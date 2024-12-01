Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Selim Şenöz
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 76 Paoletti), Lamkel, Wesley
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak (Dk. 89 Berkay Aydoğmuş), Jack (Dk. 89 Abuzer Gaffar Toplu), Tugay Kacar, Furkan Orak (Dk. 55 Ertuğrul İdris Furat), Pinchi (Dk. 73 Alper Karaman), Fernandes (Dk. 73 Altar Han Hidayetoğlu), Catakovic
Gol: Dk. 81 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 33 Atakan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Abuzer Gaffar Toplu (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Karagümrük Erokspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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