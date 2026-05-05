Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

05.05.2026 20:37
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek puanını 24 yaptı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük puanını 24 yaparken Natura Dünyası Gençlerbirliği, 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Özcan Sultanoğlu üstlendi.

Ev sahibi Fatih Karagümrük mücadeleye "Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay Özcan, Kranevitter, Traore, Barış Kalaycı, Babicka, Tiago Çukur" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Gençlerbirliği ise "Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fatih Karagümrük, 17'nci dakikada öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarından paslaşarak kullanılan serbest vuruşun ardından Berkay Özcan ceza sahasına ortaladı. Lichnovsky'nin kafayla indirdiği topla Tiago Çukur buluştu. Tiago Çukur'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 24'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahasının solundan arka direğe yaptığı ortayla buluşan Traore'nin şutunda kaleci Grbic gole engel oldu. 45+1'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Oyunu önce devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45+5'inci dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Grbic gole izin vermedi. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada sağ kanattaki Fıratcan Üzüm, arka direğe ortaladı. Arka direkteki Esgaio'nun çevirdiği topa kale sahasının önündeki Tongya vurdu. Bu pozisyonda Lichnovsky, topu çizgiden çıkardı. 66'ncı dakikada ceza sahası içi sağ taraftaki Traore'nin ortasında kafayı Goutas vurdu. Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic sağına uzanarak son anda golü engelledi. Mücadele Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

