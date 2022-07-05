Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 21 yaşındaki Münir Levent, 1 gol attı.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika