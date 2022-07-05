Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı

05.07.2022 15:50
Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan'ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 21 yaşındaki Münir Levent, 1 gol attı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Münir Levent Mercan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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