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Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim: 2 golü de biz attık - Son Dakika

Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim: 2 golü de biz attık

08.11.2021 09:15

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük'le 1-1 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu. "İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz" ifadelerini kullanan deneyimli hoca, "Futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"FUTBOL, İSTATİSTİKLERE SIĞMAYAN BİR OYUN"

Kaptığımız topları etkili kullanamadık. İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz. Zaten futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu.

"TOPUN MÜLKİYETİNİ ALIYORUZ"

Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Topun mülkiyetini alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçince orayı daha iyi kullanabilirdik. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz.

"RAKİP KALEYE GELEMİYOR"

Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık. Bir takım, teknik adam adına istenen şeyler değil ama oluyor. Tüm bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah

Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim: 2 golü de biz attık

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Son Dakika Spor Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim: 2 golü de biz attık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim: 2 golü de biz attık - Son Dakika
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