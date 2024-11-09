Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Barış Çiçeksoyu, Arif Dilmeç
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Djilobodji (Dk. 77 Yiğit Efe Demir), Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh (Dk. 46 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 70 Paoletti), Johnson (Dk. 70 Muhammed Mert), Camacho (Dk. 84 Talha Ülvan), Lamkel, Wesley
Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan (Dk. 79 Cengizhan Akgün), Erşan Yaşa, Berat Yaman (Dk. 89 Eray Şişman), Metehan Ünal (Dk. 46 Enes Savucu), Burak Efe Yaz (Dk. 89 Kerem Altunışık), Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 88 Mehmet Emin Taştan)
Goller: Dk. 5 Djilobodji, Dk. 12 Camacho, Dk. 36 ve 49 Göktan Gürpüz, Dk. 45+3 Lamkel, Dk. 69 Wesley (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Lamkel, Dk. 87 Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük), Dk. 64 Mehmet Güneş, Dk. 79 Yiğit Ulaş, Dk. 87 Burak Efe Yaz, Dk. 87 Muhammed Salik (Yeni Malatyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Malatya'yı Farkla Yendi - Son Dakika
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