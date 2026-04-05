Karagümrük, Rizespor'u 2-1 Yendi

05.04.2026 17:16
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetti. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Candaş Elbil yaptı.

Ev sahibi ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmaya; Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde, Babicka, Serginho, Larsson 11'i ile çıktı.

Konuk takım Çaykur Rizespor ise; Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Halil Dervişoğlu 11'i ile maça çıktı.

Karşılaşmanın 12'nci dakikasında sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Augusto'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Mihaila'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan topu kaleci Grbic kontrol etti.

28'inci dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanattan gelen uzun pası ceza sahası içinde Babicka, kafayla Larsson'a indirdi. Larsson, kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

39'uncu dakikada Larsson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu takım arkadaşı Serginho'ya çıkardı. Serginho topu boş kaleye göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 70'inci dakikasında konuk ekibin sağdan geliştirdiği atakta Augusto'nun ortasında kale önündeki Sowe'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Çukur topu kafayla kale önüne indirdi. Babicka sert vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
