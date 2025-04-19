Karagümrük'te Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanan maçta deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL