Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanan maçta deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Karagümrük'te Teknik Direktör Değişikliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?