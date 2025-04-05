Karagümrük Tekni·k Direk·törü'nden Şampiyonluk Mesajı

- Orhan Ak: "Sonuna kadar bu yarış devam edecek ve inşallah sonunu getireceğiz"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, son dakikalarda buldukları golle kazandıkları Erzurumspor FK maçının ardından, "Sonuna kadar bu yarış devam edecek, inşallah sonunu getireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 90+6. dakikada Wesley'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Karagümrük ekibi, rakibi Erzurumspor FK ile puan farkını 5'e çıkardı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, "Öncelikle çok mutluyuz. Çok zor bir maçı son saniyelerde kazanmasını bildik. Belki de son zamanların, belki de sezonun en önemli maçlarından birini kazandık diyebilirim. Özellikle son haftaların en kritik maçlarından biriydi çünkü bize en yakın rakibimizdi. Bu maçı da kazanıp kendi konumumuzu belirlemek istiyorduk. Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Özellikle Erzurumspor, bu ligin savunma bakımından en az gol yiyen takımlardan biri. İlk yarı oyuna girmede zaman zaman zorlandık. Kenar ataklarıyla etkili olmaya çalıştık. 70. dakikadan sonra rakip 10 kişi kalınca daha fazla risk almaya başladık. Bugün kazanmak çok önemliydi. Artık ligin sonuna doğru yaklaşıyor. Her maç çok değerli, çok zorlu rakipler. O coşkumuz ve motivasyonumuz var ama sonuna kadar bu yarış devam edecek. Sonuna kadar bu yarış devam edecek, inşallah sonunu getireceğiz. O enerjiyi, motivasyonu ve konsantrasyonu yaşıyoruz. Artık ligin sonuna doğru inşallah bunu taçlandırırız ve şampiyonluğu yaşarız" şeklinde konuştu.