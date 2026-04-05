Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karagümrük'ten Kümede Kalma Mücadelesi

05.04.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanojevic, Rizespor galibiyeti sonrası pes etmeyeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalma mücadelesinde asla pes etmeyeceklerini söyledi.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Stanojevic, "Mücadelemize devam ediyoruz. Ligde kalmak için şansımız var. Asla pes etmeyeceğiz. İyi gidiyoruz. Bu performansı devam ettirmemiz lazım. Son ana kadar savaşacağız. İnançlıyız ve umutluyuz. Evimizde rekabetçi gücümüzü gösterebildiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda da bu performansı sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:45:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Karagümrük'ten Kümede Kalma Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.