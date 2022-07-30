Karşılaşmanın 8. dakikasında yeşil-siyahlı futbolcu Hakan Yavuz topu ağlarla buluşturdu. 14. dakikada Ümit Kurt'un orta sahadan gelişine vurduğu şut ile fark 2'ye çıktı. 43. dakikada Mbaye Diagne'nin golü ile Karagümrük farkı 1'e indirdi. 52 ve 54. dakikalarda Fabio Borini attığı 2 gol ile takımını öne geçirdi. Sakaryaspor 60. dakikada Ozan Sol'un golüyle beraberliği buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3 - Son Dakika

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