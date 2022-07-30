Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3

30.07.2022 22:02
Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3

Karagümrük, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Karagümrük, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig ekibi Karagümrük, TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynadı.

Teknik Direktör İlker Püren yönetimindeki yeşil-siyahlılar Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Hurşit Taşçı, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Kaıyne Woolery, Oğuz Kocabal, Burak Süleyman ve Kabongo Kasongo 11'iyle sahaya çıktı. Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük ise Emliano Viviano, Davide Biraschi, Emir Tintiş, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Jakup Jimmy Durmaz, Matteo Ricci, Münir Levent Mercan, Ahmed Musa, Fabio Borini, Mbaye Diagne 11'iyle sahada yer aldı. Hazırlık maçını Atilla Karaoğlan, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Burak Celep üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında yeşil-siyahlı futbolcu Hakan Yavuz topu ağlarla buluşturdu. 14. dakikada Ümit Kurt'un orta sahadan gelişine vurduğu şut ile fark 2'ye çıktı. 43. dakikada Mbaye Diagne'nin golü ile Karagümrük farkı 1'e indirdi. 52 ve 54. dakikalarda Fabio Borini attığı 2 gol ile takımını öne geçirdi. Sakaryaspor 60. dakikada Ozan Sol'un golüyle beraberliği buldu.

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Sakaryaspor: 3 Karagümrük: 3 - Son Dakika
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