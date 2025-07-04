Karagümrük'ün Mücadele Vurgusu

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Süper Lig kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'deki mücadelemize kaldığımız yerden bize yakışır şekilde devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Başkan Yardımcısı Muhamett Ali Bahar, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklama yayımlayan Bahar, "Öncelikle, yeni sezonun tüm takımlarımıza ve ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum. 100. yılımıza giden süreçte camiamız adına güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezondan önce, tıpkı Yusuf gibi kuyuya atıldık. Ama o karanlık kuyudan yılmadan, pes etmeden çıktık. İnancımızı, mücadelemizi, birliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü Karagümrük varsa, mücadele vardır. Süper Lig'deki mücadelemize kaldığımız yerden bize yakışır şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL