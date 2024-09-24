Stat: 11 Nisan
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun (Dk. 81 Nafican Yardımcı), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+2 Forsell), Muhammed Gönülaçar, Begic (Dk. 81 Hakan Erçelik), Malle, Ashkovski (Dk. 55 Fatih Eren), Kayode (Dk. 81 Furkan Şamil Çetin)
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Berkay Dabanlı (Dk. 83 Atakan Çankaya), Camacho (Dk. 83 Dovedan), Wesley, Johnson (Dk. 68 Göktan Gürpüz), Tresor Doh (Dk. 68 Paoletti), Muhammed Mert (Dk. 19 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Lamkel???????
Goller: Dk. 26 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 28 Adnan Uğur, Dk. 71 Göktan Gürpüz, Dk. 79 Wesley (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Dk. 51 Malle (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Begic, Dk. 51 Burak Can Çamoğlu, Dk. 66 Mboula (Şanlıurfaspor), Dk. 12 Djilobodji, Dk. 22 Tresor Doh, Dk. 76 Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Karagümrük, Urfa'yı 3-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı - Son Dakika
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