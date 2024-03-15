Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Karagümrük ve Konyaspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz başladı - Son Dakika
Trabzonspor taraftarları, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul'daki bir restoranda gerçekleşen etkinliğe kulüp üyeleri, sanatçılar, iş insanları, basın mensupları ve taraftarlar katıldı. Dernek Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaptığı açıklamada, derneğin yüzlerce öğrenciye destek sağladığını ve Trabzonspor'a her platformda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Bursa'da düzenlenen final etabının ilk maçlarında Bahçelievler Belediyespor ve Aras Kargo galip geldi. Yarın ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bahçelievler Belediyespor maçları oynanacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, yapılan iftar sonrası basın mensuplarıyla sohbet ederek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor maçında yaşanan hata ve Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmadan kaçındı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Veli Ozan Çakır, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Enes Efendioğlu atandı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Veli Ozan Çakır'ın getirildiği belirtilirken, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Enes Efendioğlu'nun atandığı açıklandı. Veli Ozan Çakır, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı görevini yürütürken, Enes Efendioğlu ise Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası yapılan tek maçla başladı.
FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımını mağlup eden Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, finale yükseldi. İstanbul'a dönen takım, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başantrenör Aziz Akkaya, takımın gücüne inandığını ve kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Yönetim kurulu üyeleri ise kadınların başarısından gurur duyduklarını ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü'nü ziyaret ederek güreşçilerin antrenmanını izledi ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporculara başarılar diledi.
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