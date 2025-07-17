Karagümrük Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanıyor.

Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenmanda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdmanda ayrıca taktik ağırlıklı çalışmalar da gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanın ardından teknik direktör Marcel Licka ve yardımcı antrenör Onur Can Korkmaz'ın doğum günü kutlandı.