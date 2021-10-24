Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'ün Hatayspor'u konuk ettiği maçta Pesic'ten dikkat çeken bir gol geldi. Pesic, 38'de Borini'nin yolladığı topa bilinçli şekilde göğsüyle vurarak filelere yolladı. Pesic, ligdeki 6. golünü kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün sezon başı kadrosuna kattığı Aleksandar Pesic, Süper Lig'deki 10. maçında 6. golünü kaydetti. Pesic'in bir de asisti var. Sırp yıldız, Hatayspor maçında akılalmaz bir gol kaydetti. VAR KONTROLÜ YAPILDI Pesic, 38'd İtalyan yıldız Borini'nin ortasına bilinçli şekilde göğsüyle vurdu. Ağlara giden top herkesi şaşırttı. Pesic'in eliyle atıp atılmadığı kontrol edildi. Pozisyon temiz bulundu ve gol verildi.

Son Dakika

Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi

Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi

Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar

Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı

"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor

6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu