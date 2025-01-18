Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Abdullah Aydın." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Karaköprü Belediyespor Abdullah Aydın'ı Kadrosuna Kattti - Son Dakika
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