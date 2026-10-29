Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz, Türkiye Kupası'nı özel gün saydı - Son Dakika
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Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz, Türkiye Kupası'nı özel gün saydı

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Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz, Türkiye Kupası\'nı özel gün saydı
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Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından kupayı kendileri için özel bir gün olarak niteledi. Yavuz, burada olmaktan onur ve gurur duyduklarını, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için özel bir gündü; değerli bir gündü, kıymetli bir gündü. Burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için özel bir gündü; değerli bir gündü, kıymetli bir gündü. Burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Kendi adıma Gençlerbirliği'nde yetişmiş, orada emek sarf etmiş, genç oyuncu olarak sonra futbol hayatıma devam etmiş bir kişiyim. Camiamı tebrik ederim, bundan sonraki süreçte onlara başarılar dilerim. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlarla çok güzel işler yapıyoruz, doğru işler yapıyoruz. Karaköprü Belediyespor olarak hedeflerimiz belli, hayallerimiz belli. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim için Ziraat Türkiye Kupası buraya kadarmış. Tekrar oyuncularımın alnından öpüyorum. Gençlerbirliği camiasına da bundan sonraki hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiTürkiye KupasıAhmet YavuzSporSon Dakika

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