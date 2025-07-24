Karaman Boks Takımı'ndan Madalya Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karaman Boks Takımı'ndan Madalya Festivali

Karaman Boks Takımı\'ndan Madalya Festivali
24.07.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman, Tokat'taki Boks Şampiyonası'nda 2 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı, Tokat'ta düzenlenen Alt Minik Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 63 ilden 580 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Karaman'ı temsil eden minik boksörler, iki madalya ile şampiyonadan ayrıldı. Karaman ekibi, antrenörleri Zehra Taş ve Ali Osman Çelik eşliğinde hazırlandıkları şampiyonada gösterdikleri performansla göz doldurdu. 53 kiloda mücadele eden Rahime Güneş Akgün, finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 38.5 kiloda ringe çıkan Melisa Tatlı ise bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karamanlı sporcularımızın Türkiye genelinde düzenlenen bu önemli şampiyonada madalya ile dönmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Çocuklarımızın azmi, hocalarımızın emeği ile birleşince güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Türkiye, karaman, Gümüş, Güneş, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman Boks Takımı'ndan Madalya Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
14:33
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:27:07. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman Boks Takımı'ndan Madalya Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.