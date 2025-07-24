Karaman Boks Takımı\'ndan Madalya Festivali

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı, Tokat'ta düzenlenen Alt Minik Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 63 ilden 580 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada Karaman'ı temsil eden minik boksörler, iki madalya ile şampiyonadan ayrıldı. Karaman ekibi, antrenörleri Zehra Taş ve Ali Osman Çelik eşliğinde hazırlandıkları şampiyonada gösterdikleri performansla göz doldurdu. 53 kiloda mücadele eden Rahime Güneş Akgün, finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 38.5 kiloda ringe çıkan Melisa Tatlı ise bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karamanlı sporcularımızın Türkiye genelinde düzenlenen bu önemli şampiyonada madalya ile dönmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Çocuklarımızın azmi, hocalarımızın emeği ile birleşince güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KARAMAN