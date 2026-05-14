Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Judo Şampiyonası

14.05.2026 16:17
Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı kapsamında 1365 sporcunun katıldığı Judo Şampiyonası başladı.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 71 ilden 1365 sporcu katılıyor.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, şampiyonanın açılışında, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 749 yıl önce Türkçe'nin resmi dil olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Şehrin Türk dilinin başkenti olarak anıldığını aktaran Çiçek, "Çok kıymetli bir ildesiniz. Gençler, spor çok kıymetli ama aynı zamanda Türkçemizi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi ihmal etmeyin. Herkese başarılarla dolu kazasız bir etkinlik diliyorum." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ise çok güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona, 16 Mayıs'ta düzenlenecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

