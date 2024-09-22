Karaman FK, Arnavutköy Belediyesi ile Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Karaman FK, konuk ettiği Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Erdem Temel, Emrah Uluçay, Recep Güneş,
Karaman FK: Mertcan, Eyüpcan, Azad, Polat, İlke (Mehammet Berkay dk. 90+5), Süleyman (Abdulkadir dk. 67), Hüseyin Mert, Sabrican (Anıl dk. 83), Cihat, Özkan, Mehme,
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: Oğuz, Abdullah, Hakan, Mert, Aykut Emre (Yiğit Emre dk. 83), Sirac, İsmail (Muhammed Eren dk. 63), Alperen (Talha dk. 83), Berkan Burak (Oğuz dk. 64), Ramazan (Atalay dk. 63), Ömer Faruk
Goller: İlke (dk. 21 pen.), Hüseyin Mert (dk. 38), (Karaman FK), Mert (dk. 19), Aykut Emre (dk. 55), (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK)
Sarı kartlar: Eyüpcan, Azad, Polat, (Karaman FK) Alperen, Berkan Burak, (Arnavutköy Belediyesi Futbol SK) - KARAMAN
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