Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi

Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı\'ya Yenildi

Karaman FK, 2-1'lik skorla Beyoğlu Yeni Çarşı'ya mağlup oldu.

17.11.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Okan Taşköprü, Merdani Mert Çölgeçen

Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta (Mehmet dk. 89), Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul (Yunus dk. 89), Hüseyin Mert (Sabrican dk. 63), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Yusuf dk. 79), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Abdulkadir dk. 46)

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Bilal Budak, Batuhan Ekinci, Ulaş Şimşek (Bora dk. 62), Mutlu Güler, Adem Doğan, Mehmet Soyarslan, Sedat Komi, Bahattin Berke Demircan (Embiya dk. 74)

Goller: Sabrican (dk. 73) (Karaman FK) Bilal (dk. 27), Embiya (dk. 90+6) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyoğlu, karaman, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:59 Hizbullah’ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti
15:27 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:45 İsveç’te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı İsveç'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 17:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.