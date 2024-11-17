Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Okan Taşköprü, Merdani Mert Çölgeçen
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta (Mehmet dk. 89), Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul (Yunus dk. 89), Hüseyin Mert (Sabrican dk. 63), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Yusuf dk. 79), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Abdulkadir dk. 46)
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Bilal Budak, Batuhan Ekinci, Ulaş Şimşek (Bora dk. 62), Mutlu Güler, Adem Doğan, Mehmet Soyarslan, Sedat Komi, Bahattin Berke Demircan (Embiya dk. 74)
Goller: Sabrican (dk. 73) (Karaman FK) Bilal (dk. 27), Embiya (dk. 90+6) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - KARAMAN
Son Dakika › Spor › Karaman FK, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi - Son Dakika
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