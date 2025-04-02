TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Somaspor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Orhun Aydın Duran,
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, İlke Tankul (Cem Aktaş dk. 83), Yunus Teke, Sabrican Vural (Abdullah Sezgin dk. 46), Abdulkadir Sönmez, Özkan Taştemur (Anıl Gözütok dk. 46), Resul Türkkalesi (Ömer Faruk Yılmaz dk. 70), Mehmet Bağcı, Metehan Mustafa Mollaoğlu (Seçgin Batuhan Fırıncı dk. 61)
Somaspor: Eran Şenol, Erdem Aygül (Hüseyin Solaklı dk. 79), Kenan Fakılı (Hasan Ali Adıgüzel dk. 79), Kamil Fidan, Caner Cengiz, Burak Enes Fıstıkçıoğlu, Rahmi Anıl Başaran, Aykut Çolakoğlu (Mahmut Şat dk. 40), Emre Gürsel Hürcan (Yasin Yıldız dk. 61), Kadir Karış, Mücahit Aslan (Arda Gülmez dk. 61),
Sarı kartlar: Yunus Teke, Abdulkadir Sönmez, Özkan Taştemur (Karaman FK) - KARAMAN
Son Dakika › Spor › Karaman FK ve Somaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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