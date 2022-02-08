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Karaman yüzme takımı Gaziantep'ten 18 madalya ile döndü - Son Dakika

Karaman yüzme takımı Gaziantep'ten 18 madalya ile döndü

08.02.2022 14:34
Karaman yüzme takımı Gaziantep'ten 18 madalya ile döndü

Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü Yüzme Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışmalarında toplam 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü Yüzme Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışmalarında toplam 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Aziz Hopyar eşliğinde 4 sporcu ile katılan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü Yüzme Takımı, şampiyonada Damla Ovalı, Berkay Yavuz ve Şevval Çelik ile 5 altın, 11 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 18 madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Seçme Yarışmalarında dereceye giren sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KARAMAN

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Gaziantep, Türkiye, Karaman, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaman yüzme takımı Gaziantep'ten 18 madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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