Karaoğlan, UEFA Maçında Görevli

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile Dinamo Minsk arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada 4. hakem Çağdaş Altay olacak. VAR'da Erkan Engin ve AVAR'da da Onur Özütoprak olarak görev yapacak. - İSTANBUL