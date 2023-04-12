Kararını açıkladı! Ozan Tufan, üç büyükler yolunda - Son Dakika
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Kararını açıkladı! Ozan Tufan, üç büyükler yolunda

12.04.2023 09:40

İkinci İngiltere serüveninde de beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor. Ailesinin de Türkiye'ye dönmesini beklediği 28 yaşındaki milli futbolcunun yeni takımının Beşiktaş olacağı düşünülüyor.

Hull City forması giyen Ozan Tufan, adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. Ailesiyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönme taraftarı olan Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımında en çok görmek istediği oyunculardan biri.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'deki düzenli yerini kaybeden Ozan Tufan, Hull City'nin bu sezon Premier Lig'e çıkamaması üzerine hayal kırıklığı yaşadı.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

GÜNEŞ'İN TALEBESİ

Şenol Güneş döneminde Bursaspor'da ve A Milli Takım'da düzenli olarak forma giyen Ozan, hocasının ısrarına rağmen tercihini Beşiktaş'tan değil Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Kararını verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine çok yakın

SÖZ ACUN ILICALI'DA

Ozan Tufan'ın bonservisi için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro ödeyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu transferdeki en büyük söz sahibi olarak gözüküyor.

YORUMLAR (1)
  • murat atis: Kazma fenerbahçe ye gelmesinde kime giderse gitsin. Cevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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Ozan Tufan, Hull City, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kararını açıkladı! Ozan Tufan, üç büyükler yolunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kararını açıkladı! Ozan Tufan, üç büyükler yolunda - Son Dakika
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