Karasu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Karasu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Düzenlendi

Karasu\'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, üniversite öğrencilerinin katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Etkinliğe ilçe protokolü de katıldı.

09.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı şampiyonada dereceye giren sporculara ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen 2025 yılı Yurtlar Arası Spor Ligi (YURTLİG) Türkiye Birinciliği Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nın ödül töreni Karasu Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye çapında çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Geleneksel Türk sporlarının yaşatılması ve sporcuların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, yarışmaların ardından katılan sporcular ödüllerine kavuştu. Ödül töreninde Karasu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'nın yanı sıra daire amirleri, antrenörler ve sporcular hazır bulundu. Protokol üyeleri, başarılı sporculara ödüllerini takdim ederek gençleri tebrik etti. Törenin ardından ilçe protokolü ok attı ve ata bindi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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