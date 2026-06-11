Milli sporcuların katılacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü ayağı yarın Fas'ta start alacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Rabat'taki organizasyonda 60 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 12 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.
Organizasyon 14 Nisan Pazar gününe sona erecek.
Son Dakika › Spor › Karate 1 Premier Lig Fas'ta Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)