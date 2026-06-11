Karate 1 Premier Lig Fas'ta Başlıyor - Son Dakika
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Karate 1 Premier Lig Fas'ta Başlıyor

11.06.2026 19:12
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Fas'ın Rabat şehrinde Karate 1 Premier Lig'de 400 sporcu mücadele edecek, Türkiye 21 sporcu ile katılacak.

Milli sporcuların katılacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü ayağı yarın Fas'ta start alacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Rabat'taki organizasyonda 60 ülkeden 400 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 12 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 21 sporcu temsil edecek.

Organizasyon 14 Nisan Pazar gününe sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Karate 1 Premier Lig Fas'ta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Özgür Zafer Mehmet Özgür Zafer:
    dış ülkelerde yapılan şampiyonalar iyi ama bizde de biraz daha düşün yatırım yapılsa keşke gençlere fırsat verelim yani 0 0 Yanıtla
  • Ercan Er Ercan Er:
    21 sporcu yollandı ha ?? bakalım ne kadar başarılı olurlar 0 0 Yanıtla
  • Gökay Gürkan Gökay Gürkan:
    uluslararası müsabakada iyi temsil ederiz inşallah başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla
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