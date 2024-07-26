Karate Milli Takımı Antrenörü Ahmet Güney, Şanlıurfa'daki Gençleri Spora Yönlendiriyor

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Karate Milli Takımı Antrenörü ve hakem Ahmet Güney, Şanlıurfa'daki yetenekli gençleri spora yönlendiriyor.

Babasının telkiniyle 5 yaşında Yalova'da karateye başlayan Ahmet Güney (29), 19 yaşında milli takıma seçildi ve hem Türkiye'de hem de uluslararası şampiyonalarda çeşitli dereceler elde etti.

Uzun yıllar sporcu olarak mücadele eden Güney, kariyerine milli takım antrenörlüğü ve hakemlikle devam ederken, bu branşa yeteneği olan çocukları da spora kazandırmak için mücadele veriyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği bünyesinde karate antrenörlüğü de yapan Güney, haftanın belirli günlerindeki kurslarda farklı yaş gruplarında yeni karateciler yetiştiriyor.

Yakın zamanda Balkan Şampiyonası'na antrenör olarak katılan Ahmet Güney'in yetiştirdiği sporcular, bu alanda çeşitli dereceler elde etti.

Güney: "Birçok yetenekli sporcu yetiştirdim"

Ahmet Güney, AA muhabirine, uzun yıllar milli takımda mücadele ettikten sonra 3. seviye antrenörlük yapmaya başladığını, sporculuk hayatında elde ettiği deneyimleri gençlere aktarmaya çalıştığını anlattı.

Yetenekli sporcuları keşfedip, onların karatede başarılı olması için çaba harcadığını dile getiren Güney, "Tek ve yegane amacımız bu. Açıkçası birçok yetenekli sporcu yetiştirdim. Bu sporcularla çok sayıda turnuvaya katılıp, çeşitli dereceler elde etmeyi başardık." dedi.

Milli takıma sporcu kazandırmak için gayret gösterdiğini aktaran Güney, şunları söyledi:

"Bizim amacımız, sporcularımızın uluslararası arenada al bayrağımızı dalgalandırması. Hedefimiz bu. Çocuklarımızın sporun imkanlarından faydalanıp, karateye hizmet edebilmesini istiyoruz. İlimiz ve ilçelerimizdeki sporcuların başarı kazanmasını, önemli turnuvalarda yarışabilmesini amaçlıyoruz. Karate branşının birçok faydası var. Bizim spordan elde ettiğimiz kazanımlara çocuklarımızın da ulaşmasına çabalıyoruz. TÜGVA çatısı altında bu çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımızla birçok şampiyonaya katılma imkanımız oldu. Çok sayıda madalyamız var. Hedefimiz, sporcularımızı milli takıma kazandırabilmek. Geçmişte Türk sporcular uluslararası organizasyonlarda, olimpiyatlarda önemli başarılar elde etti. Onları örnek alan bizim sporcularımızın daha da üstün başarılara ulaşmasını temenni ediyoruz."