Karate Şampiyonası Sonuçlandı

Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 60 ilden 375 kulüp ve 1500 sporcu mücadele etti. Toplam 37 kategoride madalyalar dağıtıldı.

Şampiyona sonrası düzenlenecek seçmelerde belirlenen sporcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyondaki en üst yaş grubu 21 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Müşerref Özdemir

Kumite 55 kilo: Buse Kılıç

Kumite 61 kilo: Berra Demirtürk

Kumite +68 kilo: Elif Güneş

Kata: Damla Su Türemen

Erkekler

Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç

Kumite 67 kilo: Enes Fatih Kurt

Kumite 75 kilo: Kadir Kaan Bekler

Kumite 84 kilo: Yusuf Eren Temizel

Kumite +84 kilo: Umut Eren Gündoğdu

Kata: Ali Efe Akbaba