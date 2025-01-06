Ankara'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tamamlandı.
Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 60 ilden 375 kulüp ve 1500 sporcu mücadele etti. Toplam 37 kategoride madalyalar dağıtıldı.
Şampiyona sonrası düzenlenecek seçmelerde belirlenen sporcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Organizasyondaki en üst yaş grubu 21 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Müşerref Özdemir
Kumite 55 kilo: Buse Kılıç
Kumite 61 kilo: Berra Demirtürk
Kumite +68 kilo: Elif Güneş
Kata: Damla Su Türemen
Erkekler
Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç
Kumite 67 kilo: Enes Fatih Kurt
Kumite 75 kilo: Kadir Kaan Bekler
Kumite 84 kilo: Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Umut Eren Gündoğdu
Kata: Ali Efe Akbaba
Son Dakika › Spor › Karate Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?