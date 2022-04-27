Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak

27.04.2022 12:56
Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, 5-9 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, 5-9 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan iş birliğiyle düzenlenecek ve ilk kez il kontenjanı uygulanacak şampiyonanın Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Geçen yıl Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda dereceye giren ve 2022 Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'ndaki seçmeler sonucunda milli takım kampına dahil olan sporcuların, il kontenjanına dahil edilmeyeceği belirtildi.

Liselerarası Türkiye Şampiyonası'nda da ilk 4 dereceye giren sporcuların şampiyonaya kontenjan şartı aranmaksızın katılabileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak SİMDER'den 'İslami Motifler ve Ramazan Atölyesi' etkinliği SİMDER'den 'İslami Motifler ve Ramazan Atölyesi' etkinliği

Ümit Genç, Sakarya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karatede alt yaş Türkiye şampiyonaları Sakarya'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement