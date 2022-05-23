GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak - Son Dakika
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GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak

23.05.2022 14:09
GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Gaziantep'te düzenlenecek 2022 Avrupa Karate Şampiyonası'nda geçen seneki 6 altın madalyanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Gaziantep'te düzenlenecek 2022 Avrupa Karate Şampiyonası'nda geçen seneki 6 altın madalyanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gaziantep'te 25-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kente gelen Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Şampiyonaya az bir süre kaldığını anımsatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Çarşamba günü sporcularımız tatemide olacak. Teknik kadro, antrenörler, sporcular, masörler, fizyoterapistler, yönetim kurulu ve tüm camiamız şampiyonaya hazırız. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nın çok yüksek bir çıtası var önümüzde. Geçen sene 6 madalya kazandığımız bir şampiyona vardı. Hedefimiz tüm kategorilerde altın madalya alarak 6 madalyayı geçmek. İnşallah buna erişeceğiz. Gerçekten işimiz zor ama tüm konsantrasyonumuz aylardır burada. 5 hazırlık kampıyla buraya geldik. Sporcularımız ve biz hazırız. Milletimizin ve camiamızın desteği ile çok güzel bir şampiyona geçireceğiz."

Şampiyonaya 45 ülkeden katılım olacağını dile getiren Uğuz, ekip halinde tüm sporcular, teknik kadro ve antrenörler ile 33 kişi olduklarını ifade etti.

Organizasyona 560'dan fazla sporcunun katılacağını dile getiren Uğuz, şunları kaydetti:

"Tüm önemli rakiplerimiz burada. Bizim tüm rakiplerimiz, Katar, İspanyol, Fransız olimpiyat madalyalı sporcular, Azerbaycanlı Rafael Aghayev, hepsi buradalar. Çok ciddi şampiyona olacak. Zorlu maçlar olacak. Ortalama şu ana kadar kayıtlara baktığım zaman her kategoride 25'ten aşağı sporcu yok. Bu da şampiyonanın zorluğunu ve güzelliğini gösteriyor. İnşallah buradan istediğimiz sonuçlarla ayrılacağız. Öncelikle hedefimiz geçen yılki yüksek çıtayı aşmak. Tüm kategorilerde madalya almak. Genel klasmanda da birinci olmak."

GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak
GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak
GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak
GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak

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Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya Bartın Üniversitesi'ne Avrupa Wushu Şampiyonasından 6 altın madalya
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın madalyanın üzerine çıkmak - Son Dakika


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