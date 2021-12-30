Karayazı Belediyespor Türkiye Şampiyonu

Adana'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası'nda U14 Erkeklerde ipi Karayazı Belediyespor göğüsledi.

Erzurumlu atletlerin başarısı sürüyor. Karayazı Belediyespor Atletizm Takımı, U14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Antrenör Cahit Demir yönetimindeki Karayazı Belediyespor, U14 yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak altın kupayı Erzurum'a getirdi.

Karayazı Belediyespor Antrenörü Cahit Demir, Türkiye şampiyonu olan sporcuları ile büyük bir coşku yaşadı.

Deneyimli antrenör Cahit Demir, bu noktaya çok çalışarak geldiklerini ifade ederek, "Bu şampiyonlukta bize destek veren başta İlçe Kaymakamımız Muammer Sarıdoğan'a, İl müdürümüz Birdal Öztürk'e, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a ve tüm velilerimize, İl Temsilcimiz Fesih Doğan ile meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM