Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

27.03.2022 16:11
Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Musa Murat Emre (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Onur Taha (xx) (Dk. 46 Serhat x) (Dk. 90+1 Burak), Özgür (x), Kadir (x) (Dk. 88 Cihad), Serdar Ümit (x), Talha (xx), Umut (xx), Ali Han (x), Nurettin (xx), Berkin (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Musa Murat Emre (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)

FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Onur Taha (xx) (Dk. 46 Serhat x) (Dk. 90+1 Burak), Özgür (x), Kadir (x) (Dk. 88 Cihad), Serdar Ümit (x), Talha (xx), Umut (xx), Ali Han (x), Nurettin (xx), Berkin (x) (Dk. 38 Serhan x)KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen (xxx) - Emre (xx), İsa (xxx), Fikret (xx), Abdurrahman (xxx), Fatih (xxx) (Dk. 81 Kağan), Emirhan (xxx) (Dk. 80 Burak), Fevzi (xx) (Dk. 67 Mümin x), Halil (xx), Batuhan (xx) (Dk. 57 Emre x), Umut (xxx)GOLLER: Dk. 29 (Pen.) Umut (Karaköprü Belediyespor)SARI KARTLAR: Onur Taha, Serhan (Fethiyespor), Batuhan, Emirhan, Fevzi, Erşen (Karaköprü Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 27 Erdinç (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a tek golle yenilerek büyük yara aldı. Lider Esenler Erokspor'un kazandığı haftayı kayıpla geçen Fethiyespor rakibinin 4 puan gerisinde kaldı. Maçın 27'nci dakikasında Fethiyesporlu Erdinç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, konuk takım 29'uncu dakikada penaltıdan Umut'un attığı golle galibiyete uzandı ve puanını 38'e yükseltti.


- Fethiye
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Fethiyespor, Karaköprü, Hisarcık, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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