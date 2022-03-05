Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı

05.03.2022 20:26

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.

Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı
Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı
Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı

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Karabükspor küme düştü, başkan helva dağıttı Karabükspor küme düştü, başkan helva dağıttı TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5 TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5

Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un Başkanı maç sonunda helva dağıttı - Son Dakika


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