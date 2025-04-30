Karius\'un eşi mini elbise giydi, eski futbolcu Balzaretti\'nin eşi çılgına döndü

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius'un eşi, bir televizyon programında giydiği kıyafetle gündem oldu.

Spor muhabiri olan Diletta Leotta, geçtiğimiz hafta sonu bir programda eski futbolcu Federico Balzaretti ile birlikte görev yaptı. Diletta Leotta'nın giydiği kıyafet sonrası İtalyan eski sol bek oyuncusu Federico Balzaretti'nin eşini çılgına döndürdü.

"ONU ÇOK KISKANIYORUM"

Balzaretti'nin eşi Eleonora Abbagnato, Diletta Leotta'nın eşini kışkırtmak amacıyla mini bir elbise giydiğini iddia etti. Abbagnato, bir programa katılıp yaptığı açıklamada, "Diletta Leotta kıvrımları olan ve güzel bir kadın. Kocamı ilk günkü gibi çok seviyorum ve onu çok kıskanıyorum. Onun yanında böyle giyinmesini çok sinir bozucu buluyorum." dedi.

KARIUS'UN EŞİ LEOTTA'DAN AÇIKLAMA

Bu açıklamalar İtalya'da gündem olurken Diletta Leotta da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Güzel spiker, Abbagnato'ya cevap vererek, "Kötülük bakanın gözündedir. Her zaman büyük bir profesyonellik ve rahatlıkla çalıştım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." şeklinde konuştu. Leotta ayrıca Balzaretti'yi programlarına konuk olarak çağırmaya devam edeceğini de söyledi.

KARIUS İLE AŞK DOLU BİR EVLİLİK

33 yaşındaki İtalyan muhabir ile Liverpool, Newcastle, Beşiktaş formaları giyen Loris Karius, 2024'ün Haziran ayında evlenmiş ve dünya evine girmişlerdi.