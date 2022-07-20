Kars 36 Spor Aksaka ile anlaştı - Son Dakika
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Kars 36 Spor Aksaka ile anlaştı

20.07.2022 16:28
Kars 36 Spor Aksaka ile anlaştı

2022-2023futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele edecek olan Kars 36 Spor Vasıf Aksaka ile anlaştı.

2022-2023futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele edecek olan Kars 36 Spor Vasıf Aksaka ile anlaştı.

BAL Ligi'nde geçen sezon Ağrı Vefaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Vasıf Aksaka ile anlaştıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yeni sezonda yeni hocayla yollarına devam edeceklerini belirtti.

Kars 36 Spor'un 2022-2023 sezonunda daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten Başkan Erkan Aydın, "Yeni sezonda hedefimiz belli, başarılı olmak için Vasıf Aksaka hocayla anlaştık. Hocanın önerdiği transferleri yapacağız. Bunun için çalışmalarımız başladı. Burada herkese görev düşüyor. İnanıyorum herkes elini taşın altına koyacaktır. Kars 36 Spor'un başarısı için hep birlikte mücadele vereceğiz" dedi.

Kars 36 Spor'un profesyonel ligde yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, "Çok zor şartlarda mücadele veriyoruz. Bizim gibi mücadele veren takımların profesyonel ligde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü iklim şartları da bunu gerektiriyor. Ben burada bütün Karslı iş adamlarına sesleniyorum. Kars 36 Spor'a duyarsız kalmayın. Bu takım hepimizin, şehrimizin takımı, bu şehirde doğup büyüyen herkesin takıma karşı sorumluluğu var. Bu bilinçle hareket ettiğimiz takdirde 3'üncü lige çıkacağımıza inanıyorum. Gelin hep birlikte ele ele vererek Kars'ı hak ettiği yere taşıyalım" diye konuştu.

Başkan Aydın, yeni Teknik Direktör Vasıf Aksaka ile yeşil beyazlı ekibin başarılı olacağını da sözlerine ekledi. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars 36 Spor Aksaka ile anlaştı - Son Dakika

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