Kars 36 Spor, BAL Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Kars 36 Spor, BAL Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Kars 36 Spor, BAL Ligi\'nde İlk Maçına Çıkıyor

Kars 36 Spor, 14 yıl aradan sonra kendi stadyumunda 1926 Bulancak Spor ile karşılaşacak.

02.10.2024 10:45
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Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekip, yıkılarak yerine yenisi yapılan Şehir Stadyumunda 14 yıl aranın ardından BAL Ligi'nin ilk karşılaşmasında Şehir Stadyumunda taraftarlarıyla kucaklaşacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2 grup takımlarından Kars 36 Spor Teknik Direktör İskender Eroğlu nezaretinde 1926 Bulancak Spor karşılaşması hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası'nda sürdürüyor. Genç bir kadroyla rakiplerinin karşısına çıkacak olan yeşil beyazlı ekip ilk karşılaşmadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yapılan çift kale maçta futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekerken, yeşil beyazlı ekip 14 yıl atanın ardından ilk resmi karşılaşmasını da kendi sahasında oynamış olacak.

Kulüp Başkanı Ali Uçum, Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarları davet etti.

Uçum, "Kendi sahamızda zorlu bir ekiler karşılaşacağız. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın gücüne de ihtiyacımız var. İlk karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars 36 Spor, BAL Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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