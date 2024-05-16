Kars 36 Spor, BAL Ligi'ne yükselmek için baraj maçına çıkacak - Son Dakika
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Kars 36 Spor, BAL Ligi'ne yükselmek için baraj maçına çıkacak

Kars 36 Spor, BAL Ligi\'ne yükselmek için baraj maçına çıkacak

Kars 36 Spor, 2024-2025 futbol sezonunda BAL Ligi'nde yer alabilmek için Kars DSİ Spor ile baraj maçı oynayacak. Baraj maçının galibi, BAL Ligi'nde yer alacak. Yeşil beyazlı ekip, 18 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak olan DSİ Spor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Batur nezaretinde yapılan antrenmanlarla Kars 36 Spor, BAL Ligi'ne geri dönmeyi hedefliyor. Karşılaşma, Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda saat 12.00'de başlayacak ve tüm Karslılar davet edildi.

16.05.2024 10:41
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Kars 36 Spor 2024-2025 futbol sezonunda BAL Liginde yer alması için Kars DSİ Spor ile baraj maçı oynayacak. Baraj maçının galibi BAL Ligi'nde yer alacak.

2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde yer alan ve istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan yeşil beyazlı ekip, 18 Mayıs 2024 tarihinde oynayacağı DSİ Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekip, DSİ karşılaşmasından galip ayrılarak yeniden BAL liginde yer almak istiyor.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü oynanacak olan Kars 36 Spor, DSİ Spor karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kars 36 Spor, BAL Ligi'ne yükselmek için baraj maçına çıkacak - Son Dakika

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