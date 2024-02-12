Kars 36 Spor Düşme Potasına Girdi - Son Dakika
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Kars 36 Spor Düşme Potasına Girdi

Kars 36 Spor Düşme Potasına Girdi

Kars 36 Spor, üst üste puan kaybederek düşme potasına girdi. Yanlış transferler ve istikrarsızlık nedeniyle alt sıralara düşen yeşil beyazlı ekip, deneyimli teknik direktör Erol Batur ile yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

12.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Kars 36 Spor'da düşüş sürüyor. Üst üste puan kaybeden yeşil beyazlı ekip düşme potasına girdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'uncu grupta mücadele eden ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kars 36 Spor, başta teknik direktör seçimi ve yapılan yanlış transferlerle şampiyonluk bekleyen taraftarlarını bir kez daha hüsrana uğrattı.

Kulüp Başkanlığı'nı Ali Uçum'un yaptığı Kars 36 Spor'da sezon başı umutlarla transfer edilen futbolcuların bekleneni vermemesi, önce teknik heyetle yollarını ayıran yeşil beyazlılar, ardından futbolcuların birçoğunun takımdan ayrılmasıyla yaşanan istikrarsızlık sonucu grupta alt sıralarda yerini aldı.

En son 11. Hafta karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde Kelkit Gücü Spor'u 9-1 mağlup eden yeşil beyazlı ekip, son 4 haftada 10 puan kaybederek, 16 puanla grupta 10'uncu sıra da yerini aldı.

Kötü gidişe son vermek isteyen yönetim son olarak deneyimli Teknik Direktör Erol Batur ile anlaştı.

Kars 36 Spor 16. Haftayı bay geçecek. 17. Haftada ise kendi saha ve seyircisi önünde Erzurum Palandöken Belediye Spor ile karşılaşacak. - KARS

Kaynak: İHA

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