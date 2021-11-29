Kars 36 Spor Erol Batur ile yollarını ayırdı

Kars 36 Spor son hatlarda aldığı üst üste kötü sonuçların faturasını Teknik Direktör Erol Batur'a kesti.

Kars 36 Spor son hatlarda aldığı üst üste kötü sonuçların faturasını Teknik Direktör Erol Batur'a kesti. Yeşil beyazlı ekip, Batur ile yollarını ayırdı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge, 3. Grupta yer alan Kars 36 Spor yönetimi son günlerde alınan kötü sonuçlardan Teknik Direktör Erol Batur'u sorumlu tuttu. Yönetim yeşil beyazlı ekibinin Artvin Çoruh Spor karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından Batur'un görevine son verdi. Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün oynanan Artvin Çoruh Spor müsabakası sonrası alınan kötü sonuç üzerine Antrenör Erol Batur un görevine son verilmiştir" denildi. - KARS

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