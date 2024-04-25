Kars 36 Spor, Gümüşhane Kelkit Gücü Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gümüşhane Kelkit Gücü Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor, Kelkit Gücü Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Batur nezaretinde Halitpaşa Sentetik Sahada yapıyor. Aldığı başarısız sonuçlarla alt sıralarda yer alan yeşil beyazlı ekip, genç bir kadroyla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken, Kulüp Başkanı Ali Uçum, 2024-2025 sezonuna gençlerin yanına yapılacak transferle çok kaliteli bir takım kuracaklarını kaydetti.

Başkan Ali Uçum, "Bu sezon istediğimi alamadık. Çok iyi bir takım kurmuştuk. Ancak sıkıntılar yaşadık. Bir çok futbolsuyla yollarımızı ayırdık. Genç bir kadroyla 2'inci devreye girdik. İstediğimiz sonuçları alamadık. Ben inanıyorum önümüzdeki sezon çok daha iyi bir takımla taraftarlarımızın karşısına çıkacağız" dedi.

Öte yandan Gümüşhane Kelkit Gücü karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, Cumartesi günü Gümüşhane'ye hareket edecek. Yeşil Beyazlı ekibinin ligde son sırada bulunan Kelkit Gücü karşılaşmasından puanla dönmesi bekleniyor. - KARS