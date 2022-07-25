Sezon öncesi takip ettikleri futbolcularla tek tek anlaşma sağladıklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın , yapılan transferler şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarını belirtti.

Geçen sezon Iğdır Es Spor formasını giyen Kemal Aras, 2022-2023 futbol sezonunda yeşil beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Iğdır Es Spor'da başarılı bir sezon geçiren ve Iğdır temsilcisinin rakip filelere gönderdiği 19 golden 9'unu atan Aras, yeni sezonda yeşil beyazlı taraftarları coşturacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kars 36 Spor Kemal Aras'ı renklerine kattı - Son Dakika

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