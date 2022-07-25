Kars 36 Spor Kemal Aras'ı renklerine kattı - Son Dakika
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Kars 36 Spor Kemal Aras'ı renklerine kattı

25.07.2022 15:53
Kars 36 Spor Kemal Aras'ı renklerine kattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi takımlarından Kars 36 Spor, Kemal Aras ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi takımlarından Kars 36 Spor, Kemal Aras ile anlaştı.

Geçen sezon Iğdır Es Spor formasını giyen Kemal Aras, 2022-2023 futbol sezonunda yeşil beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek. Iğdır Es Spor'da başarılı bir sezon geçiren ve Iğdır temsilcisinin rakip filelere gönderdiği 19 golden 9'unu atan Aras, yeni sezonda yeşil beyazlı taraftarları coşturacak.

Sezon öncesi takip ettikleri futbolcularla tek tek anlaşma sağladıklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın, yapılan transferler şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarını belirtti.

Başkan Aydın, yeni transfer Kemal Aras'ın Kars'a hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KARS

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Kaynak: İHA

Futbol, Iğdır, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Kemal Aras'ı renklerine kattı - Son Dakika

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