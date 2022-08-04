Başkan Erkan Aydın'dan çağrı - Son Dakika
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Başkan Erkan Aydın'dan çağrı

04.08.2022 12:38
Başkan Erkan Aydın'dan çağrı

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, güçlü bir kadro kurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, güçlü bir kadro kurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Başkan Aydın, başta atanmışlar olmak üzere seçilmişler, Karslı işadamlarını Kars 36 Spor'un başarılı olması için destek olmaya davet etti.

Kars 36 Spor'un yerinin amatör olmadığına dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, 2022-2023 sezonunda 3. Lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Sezon öncesi transferler çalışmalarımız devam ediyor. Kars 36 Spor'un hedeflerine uygun oynadıkları takımlarda başarılı olan sporcularla anlaştık. Birçoğunu transfer ettik. İç transferde anlaştığımız futbolcular oldu. Biz yönetim olarak Kars'ın başarılı olması için her adımı atıyoruz" dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Kars 36 Spor'un başarılı olması için herkesin bir bütün olması gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "Birlikten kuvvet doğar, biz birlikteliğimizi sağlamak zorundayız. Karslıyım diyen herkes üzerine düşeni yapmalı, bizlere başlata bürokratlar olmak üzere siyasiler, seçilmişler, Karslı işadamları kısacası Karslıyım diyen herkes şehrin takımına destek vermeli, Kars 36 Spor'un amatör ligde oynaması doğru değil. Yeşil beyazlı ekibin yeri üst liglerdir. Üst liglerde yerimizi almamız gerekiyor. Bundan dolayı maddi ve manevi bütün Karslıları takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Gelin hep birlikte bu sezon arzuladığımız profesyonel ligde yerimizi alalım" diye konuştu.

"Karslı işadamlarını göreve çağırıyoruz"

Karslı işadamlarını göreve çağırdıklarını belirten Aydın, "Kars dışında yaşayan, çeşitli derneklerde yönetici olan işadamlarımızı göreve davet ediyoruz. Kars 36 Spor'a destek olmaya davet ediyoruz. İşadamlarını Kars 36 Spor'a maddi destek vermeye davet ediyoruz. Ancak onların maddi ve manevi destekleri ile daha güçlü bir takım oluştururuz. Hatta Kars'ın başarısına katkı koyacak önemli sporcuları, işadamlarının transfer yaparak Kars 36 Spor'a kandırmalarını bekliyoruz. İnan el ele vermeyi başardığımız takdirde önümüzde engel kalmaz. Gelin bu şehrin takımına, bu şehrin çocuklarını sahip çıkalım. Bu şehri zirveye taşıyalım" şeklinde konuştu. - KARS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Erkan Aydın'dan çağrı - Son Dakika

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